В Воронеже вернули на работу непривитых сотрудников Театра оперы и балета, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из них, солиста Назария Немченко. По его словам, 1 декабря его вместе с еще полутора десятками артистов отстранили за непройденную вакцинацию и заблокировали пропуска на рабочие места. После этого работники обратились в СМИ, а театр был вынужден отменить в декабре сразу три спектакля. С сегодняшнего дня всех отстраненных вернули на работу без объяснения причин, а департамент культуры Воронежской области заявил об успешной 95%-ой вакцинации сотрудников театра.