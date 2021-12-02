В Воронеже вернули на работу непривитых сотрудников Театра оперы и балета, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из них, солиста Назария Немченко. По его словам, 1 декабря его вместе с еще полутора десятками артистов отстранили за непройденную вакцинацию и заблокировали пропуска на рабочие места. После этого работники обратились в СМИ, а театр был вынужден отменить в декабре сразу три спектакля. С сегодняшнего дня всех отстраненных вернули на работу без объяснения причин, а департамент культуры Воронежской области заявил об успешной 95%-ой вакцинации сотрудников театра.
2021-12-02T21:34:54+03:00
2021-12-02T21:34:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2945518-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:34, 02 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Мы стали какими-то уж очень обидчивыми. Выход — в образовании, в просвещении (к которому сегодня у нас приближаться тоже боязно: и тут мы успели нагородить очередную баррикаду из запретов), в движении к настоящей культуре. А образование — это не «Нельзя! Запрещено! Не говори, не думай об этом!»...