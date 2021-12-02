В Подмосковье силовики пришли на конференцию протестантских пасторов в городе Раменское

Об этом сообщает признанный иноагентом правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Задержаны, по его данным, от 100 до 200 человек. Конференция проходит второй день, в ней принимают участие как зарегистрированные, так и незарегистрированные религиозные организации. По предварительным данным, визит силовиков связан с тем, что, по их мнению, в собрании участвуют организации, признанные в России нежелательными. Участники конференции жалуются, что всех на 40 минут положили на холодный пол лицом вниз, а одного человека побили.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.