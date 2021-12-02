Пушкинский музей в декабре презентует результаты проекты по консервации всемирно известной картины Винсента ван Гога

Полотно под названием «Красные виноградники в Арле. Монмажур» начали консервировать летом этого года из-за того, что в процессе работы над картиной живописец использовал краски на основе растительных пигментов, которые со временем практически выгорают. Произведение возрастом 130 лет ранее уже дважды приходилось реставрировать. Также она известна, как одна из немногих картин, которые ван Гогу удалось продать при жизни.
2021-12-02T21:04:49+03:00
2021-12-02T21:05:12+03:00
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21:04, 02 декабря 2021
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