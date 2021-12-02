Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату

Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии. Со следующего года перевозчик обещает ввести еще и тариф «турбо» с расширенным набором бонусов за 500 рублей в месяц.