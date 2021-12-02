Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату

Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии. Со следующего года перевозчик обещает ввести еще и тариф «турбо» с расширенным набором бонусов за 500 рублей в месяц.
2021-12-02T21:03:35+03:00
2021-12-02T21:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 02 декабря 2021
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Мы стали какими-то уж очень обидчивыми. Выход — в образовании, в просвещении (к которому сегодня у нас приближаться тоже боязно: и тут мы успели нагородить очередную баррикаду из запретов), в движении к настоящей культуре. А образование — это не «Нельзя! Запрещено! Не говори, не думай об этом!»...