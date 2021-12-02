Болельщики Спартака уйдут с трибун матча в знак поддержки болельщиков ЦСКА, пострадавших от действий силовиков

Организованные сообщества болельщиков Фратрия и Саппортес групп объявили о том, что намерены покинуть трибуны спустя 19 минут 22 секунды после начала матча Чемпионата России с грозненским Ахматом. Об этом пишет телеграм-канал «Ультра. Спартак Москва». Тем самым они намерены показать силовым структурам как будет выглядеть футбол без тех, с кем они борются. Тем самым они напомнили о случае с фанатами ЦСКА. Полиция не выпускала их со стадиона 28 ноября после матча их команды против питерского Зенита, пытаясь задержать тех, кто устроил на трибунах пиротехническое шоу. Всего в полицию доставили более 400 человек. Поклонники армейского клуба уже организовали акцию на матче хоккейных команд ЦСКА и Металлург Магнитогорск. Они вывесили плакат с надписью «Фанат – не преступник» и намерены ее продолжить во время футбольной встречи с Крыльями Советов. Кроме непримиримых противников из Спартака их поддержали болельщики других команд.

Клуб Спартак поддержал решение болельщиков. В пресс-службе обещали обеспечить тем, кто решит покинуть трибуны комфортный выход.