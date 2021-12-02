Национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа» попал под новые санкции Евросоюза

Теперь этой компании, а также сирийскому авиаперевозчику «Чам Вингз» запретят сотрудничество с любимыми европейскими физическими и юридическими лицами, а их активы в странах Европы, если такие обнаружатся, заморозят. Очередной пакет санкций введен за причастность к миграционному кризису на границах Белоруссии и Евросоюза.



Помимо этих авиакомпаний, в список вошли «Беларусьнефть», «Гродно Азот» и в общей сложности 11 юридических и 17 физических лиц. Их действия в Брюсселе называют, цитата, «гибридной атакой со стороны Минска».

Брюссель поддержали санкциями в Лондоне и Вашингтоне. Под их ограничения попал, в том числе, один из сыновей Лукашенко Дмитрий.

Кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой начался с лета, когда режим Александра Лукашенко в отместку за введенные против него европейские санкции начал массированно пропускать нелегалов через свою территорию к границам с ЕС.