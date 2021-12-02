Россияне на Новый год чаще всего покупают авиабилеты в Петербург и Турцию

Это следует из данных поиска сервиса по продаже билетов Aviasales. Средняя цена билетов из Москвы в Петербург в период праздников стартует от 5 тысяч рублей (туда и обратно), на втором месте по популярности Сочи – от 10 тысяч, на третьем Калининград – от 8 тысяч. Среди зарубежных направлений, помимо Турции, лидируют Грузия, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка.
2021-12-02T20:35:40+03:00
2021-12-02T20:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 02 декабря 2021
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Мы стали какими-то уж очень обидчивыми. Выход — в образовании, в просвещении (к которому сегодня у нас приближаться тоже боязно: и тут мы успели нагородить очередную баррикаду из запретов), в движении к настоящей культуре. А образование — это не «Нельзя! Запрещено! Не говори, не думай об этом!»...