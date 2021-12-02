Россияне на Новый год чаще всего покупают авиабилеты в Петербург и Турцию

Это следует из данных поиска сервиса по продаже билетов Aviasales. Средняя цена билетов из Москвы в Петербург в период праздников стартует от 5 тысяч рублей (туда и обратно), на втором месте по популярности Сочи – от 10 тысяч, на третьем Калининград – от 8 тысяч. Среди зарубежных направлений, помимо Турции, лидируют Грузия, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка.