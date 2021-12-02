Дворники, подравшиеся в центре Москвы, доставлены в полицию, — сообщает пресс-служба столичного управления МВД

В отделение отвезли по меньшей мере пять человек, которые подрались на улице Машкова. Прокуратура начала по данному факту проверку, причины конфликта по-прежнему неясны.
2021-12-02T20:35:24+03:00
2021-12-02T20:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 02 декабря 2021
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Мы стали какими-то уж очень обидчивыми. Выход — в образовании, в просвещении (к которому сегодня у нас приближаться тоже боязно: и тут мы успели нагородить очередную баррикаду из запретов), в движении к настоящей культуре. А образование — это не «Нельзя! Запрещено! Не говори, не думай об этом!»...