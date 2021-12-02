Россия считает важным предложение о посредничестве в урегулировании на Украине со стороны США

Об этом объявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. С инициативой выступить посредником при прямых переговорах руководства России и Украины ранее сегодня выступили в Вашингтоне – впервые с начала конфликта на востоке Украины. В то же время, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон по-разному трактуют суть минских договоренностей по Украине, хотя и заявляет о приверженности им.

