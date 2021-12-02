Полиция оцепила улицу у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного мужчины

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке экстренно закрыта на входы и выходы из-за вооруженного мужчины, который предположительно находится у одного из входов здания со стороны 1-ой авеню, — передает со ссылкой на представителей охраны агентство ТАСС. По его данным, правоохранители оцепили все улицы, ведущие на 1-ую авеню, на месте работает спецназ. Неподалеку от места происшествия видели бронеавтомобиль и дежурящую скорую помощь с подготовленным реанимационным оборудованием. Неподалеку от здания барражирует вертолет. Служба безопасности ООН просит весь персонал и дипломатов оставаться на своих местах.

