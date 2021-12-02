Эстония выделит дополнительно 22,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией

Так сказал журналистам министр внутренних дел Кристиан Яани. По его словам, большая части границы проходит по реке Нарва, но на участках рядом с Печорами в сухопутной части границы возведут ограждения примерно в 20 километров длиной.

А когда начавшиеся в июле прошлого года трехлетние работы завершатся, эстонско-российская граница, по замыслу Таллина, станет самой современной в Евросоюзе со стопроцентным техническим контролем, в том числе, с беспилотников. В общей сложности, на обустройство восточной границы прибалтийское государство планирует потратить 130 с лишним миллионов евро.

