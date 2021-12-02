Из денег, украденных с банковских карт россиян мошенниками, удается вернуть менее 10%

Таковы неутешительные подсчеты Центробанка. В ведомстве отмечают, что в третьем квартале текущего года кибермошенники похитили у россиян более трех миллиардов рублей, из которых удалось вернуть менее 8%. За указанный период зарегистрировано 256 с лишним тысяч эпизодов мошенничества. Почти в половине случаев злоумышленники пользуются так называемой «социальной инженерией» (это когда мошенники связываются с жертвой и при помощи обмана получают от нее самой все необходимые данные). Любопытно, что по сравнению с аналогичными периодами 2020-2019, доля возвращенных средств устойчиво снижается – два года назад она составляла 15%.

