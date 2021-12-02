Суд заменил Л. Соболь условное наказание на реальное по делу о незаконном проникновении в квартиру к сотруднику ФСБ

Соратнице Алексея Навального Любови Соболь суд заменил условное наказание на реальное по делу о незаконном проникновении в квартиру к сотруднику ФСБ. Этого человека команда Навального подозревает в причастности к попытке отравления политика. К реальным исправительным работам вместо условных Симоновский районный суд приговорил оппозиционерку из-за того, что та якобы не являлась отмечаться в инспекцию. Защита Соболь уже обещает обжаловать это постановление.

Сама Соболь покинула Россию еще в конце лета.

