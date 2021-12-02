Россия ввела 14-дневный карантин для туристов, возвращающихся из ЮАР и граничащих с ней стран

Эту меру связывают с новым, более заразным омикрон-штаммом коронавируса. В то же время данных о том, что он вызывает более тяжелое течение заболевания, по-прежнему нет.

3 декабря для самостоятельных путешественников в ЮАР, каковых, по данным Ростуризма, всего несколько сотен, организует вывозной рейс из Кейптауна в Москву через Аддис-Абебу. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что, из-за того, что самолет полетит в одну сторону пустым, стоимость билетов на этот рейс будет чрезвычайно высокой – около ста тысяч рублей.