Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко

Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС. В своей персональной части список расширился на 17 физических лиц, также под санкциями оказались еще 11 организаций. Таким образом, общее число попавших под ограничения приближается к двумстам физическим лицам и тридцати организациям.

Санкции предполагают замораживание банковских счетов, запрет на сотрудничество со стороны европейских компаний и запрет на въезд.

Параллельно с Брюсселем о своих скоординированных санкциях объявили Великобритания, Канада и США. Под их санкциями оказался, в частности, один из крупнейших источников валюты для Минска – «Беларуськалий».