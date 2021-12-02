Против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой открыли новое, уже третье по счету уголовное дело

На сей раз дело касается гражданского мужа чиновницы Артура Стеценко. Следствие полагает, что он фиктивно занимал сразу четыре должности, получая за это зарплату из бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД В период, о котором идет речь, Ракова занимала должность директора Фонда новых форм развития образования, который финансировался из государственных средств. Среднемесячный доход Стеценко составлял около 300 тысяч рублей, а всего он получил около 9 миллионов, что и стало основой новых обвинений по статье Мошенничество. Напомним, что Ракова уже проходит по той же статье за фиктивное трудоустройство 12 человек в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Кроме того, ее подозревают в заключении фиктивных договоров на работы, которые на самом деле не выполнялись. Фигурантами этих дел являются еще несколько человек, в том числе ректор Шанинки Сергей Зуев.

В общей сложности Ракова и другие обвиняемые по версии следствия нанесли государству ущерб на десятки миллионов рублей.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники писало, что дело Раковой связано с ее конфликтом с издательством «Просвещение», которое та в период работы в Минпросвещении якобы пыталась лишить части господрядов на поставки учебников.