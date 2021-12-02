В СПЧ сообщили о попытках скрыть следы пыток в саратовской туберкулезной больнице ОТБ-1

Член Совета по правам человека при президенте России, журналист «Московского Комсомольца» Ева Меркачева

сообщила, что представители ОНК обошли практически всю территорию в саратовской ОТБ-1, которую называют «зоной ужаса». Меркачева сообщила, что там до сих пор находятся люди:

«Из того, что мы узнали, и что нас удивило и потрясло: сотрудники пытались скрыть, что там происходило. Они во всех помещениях, где должны были оставаться на полу биологические следы после пыток – кровь, моча, сперма; велели всем осужденным, которые в хозотряде, эти полы вскрыть. Они их заменили и строительный мусор прятали. Там был линолеум, плитка. И все это они попытались вывезти. Но Следственный комитет, а расследованием занимается центральный аппарат, нашел часть этого мусора и изъял».

По словам Меркачевой, изъятое теперь является вещественным доказательством. По ее словам, «теперь это два мешка вещдоков».