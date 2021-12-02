«РЖД» анонсировали свыше 500 дополнительных поездов дальнего следования в период новогодних каникул

«Российские железные дороги» анонсировали свыше 500 дополнительных поездов дальнего следования в период новогодних каникул. Они будут курсировать с 24 декабря по 9 января по наиболее загруженным маршрутам: из Москвы в Петербург, Архангельск, Казань, Нижний Новгород, Адлер, Самару, Уфу и другие города; из Санкт-Петербурга в Мурманск, Воронеж, Псков, Казань и в горный парк «Рускеала» в Карелии.