В России могут ввести наказание для операторов за звонки телефонных мошенников

В России планируют ввести административное наказание для операторов, которые позволяют телефонным мошенникам дозвониться до своих жертв. Такую инициативу огласил на международном форуме AntiFraud Russia директор департамента кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. По его словам, операторов, которые не выявляют звонки с подмененных номеров, будут искать в автоматическом режиме и применять к ним административные санкции. Конкретные наказания пока не называют.

Ранее сегодня Центробанк объявил, что в третьем квартале текущего года заблокировал почти 25 тысяч телефонных номеров, которые использовались телефонными мошенниками.