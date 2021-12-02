СК доложил Путину, что причиной аварии на «Листвяжной» стало сокрытие фактов ее загазованности со стороны руководства

Следственный комитет доложил президенту Владимиру Путину, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало сокрытие фактов ее загазованности со стороны руководства. Сегодня глава государства провел специальное совещание, посвященное ликвидации последствий катастрофы и расследованию ее причин. На нем Путин предложил подумать над финансовой ответственностью за несоблюдение безопасности в шахтах.

Тем временем, на самой шахте продолжают поднимать на поверхность тела погибших горняков, сегодня извлекли еще три.

Авария произошла утром 25 ноября, погибли свыше полусотни человек – сами горняки и еще пятеро спасателей. Более двухсот пострадали, возбуждены уголовные дела. Несколько человек арестованы. Семьям погибших выплатят компенсации по несколько миллионов рублей и погасят кредиты.