Женская теннисная ассоциация приостанавливает все турниры в Китае из-за ситуации с китайской теннисисткой, бывшей первой ракеткой мира, сообщают зарубежные СМИ.

Глава теннисной ассоциации, WTA заявил, что «при полной поддержке совета директоров он объявляет о немедленной приостановке всех проводимых под ее эгидой турниров в Китайской народной республике, включая Гонконг». По мнению чиновника, невозможно просить спортсменов соревноваться в Китае, когда на их коллегу, по всей видимости, оказывается серьезное давление. Кроме этого, отметил руководитель WTA, он обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться игроки и сотрудники этой международной организации в случае проведения соревнований в КНР в 2022 году.

Сайт Дойче велле напоминает, что ровно месяца назад Пэн Шуай, бывшая чемпионка мира в парном разряде, золотой призер Открытого чемпионата Франции пропала из публичного пространства после публикации в китайской соцсети Weibo поста с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес бывшего высокопоставленного руководителя КНР, еще недавно занимавшего должность первого вице-премьера в китайском правительстве. Портал немецкого издания сообщает: в Женской теннисной ассоциации уверены, что давление на Пэн Шуай оказывается именно с той целью, чтобы спортсменка отозвала свое заявление о долговременном сексуальном насилии со стороны представителя китайской властной элиты. Несмотря на то, что 21 ноября главный редактор англоязычной государственной газеты Global Times опубликовал в Твиттере сообщение о том, что Пэн Шуай никуда не исчезала и даже участвует теннисном турнире в Пекине, что подтверждалось соответствующим видео, Международный олимпийский комитет это объяснение также не удовлетворило, отмечают западные наблюдатели. — Прошедший в тот же день видеоразговор главы МОК Томаса Баха со спортсменкой дал некоторое успокоение, однако в Женской теннисной ассоциации, исходя из ее вчерашнего заявления «сомневаются», что экс-чемпионка мира «свободна, находится в безопасности и не подвергается цензуре, принуждению и запугиванию».

Глава Ассоциации Стив Саймон потребовал прозрачного расследования обвинений, с которыми выступила теннисистка.