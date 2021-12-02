Холдинг миллиардера Алишера Усманова продал «СОГАЗу» долю в группе компаний VK, владеющей крупнейшей российской социальной сетью «ВКонтакте».

Страховая компания стала новым владельцем почти половины самого крупного акционера группы VK «МФ Технологии». Сумма сделки не раскрывается, но газета «Коммерсантъ» оценивает ее примерно в 16 млрд рублей. По словам уже бывшего собственника этой доли, российского миллиардера Усманова, право голосовать акциями VK холдинг USM передал «СОГАЗУ» еще три года назад, но до сделки дело дошло только сейчас. Бизнесмен считает, что группа VK сейчас находится на пике популярности и демонстрирует высокие финансовые успехи. Холдинг Усманова теперь хочет заниматься не виртуальными технологиями, а так называемой зеленой повесткой на горно-металлургических компаниях, которыми владеет. Абсолютное большинство голосующих акций VK теперь так или иначе связаны с компанией «Газпром»: несколько дней назад «Сбербанк» продал свою вторую по размеру долю в группе компаний «Газпромбанку» почти за 13 млрд рублей.

Акции VK резко выросли после того, как стало известно о покупке «СОГАЗом» доли в компании.