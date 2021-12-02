Соратники Навального утверждают, что из Росреестра удалили данные о недвижимости предполагаемых отравителей политика

Соратники Алексея Навального утверждают, что из Росреестра удалили данные о недвижимости предполагаемых отравителей политика. Эти действия, по их словам, были проделаны также и с записями о домах ряда чиновников и их детей.

Авторы новой публикации рассказали, что на публичной кадастровой карте Росреестра есть некоторые участки с домами, информации о которых нет в реестре. Из-за этого невозможно узнать, кому они принадлежат. Однако, по словам одного из соратников Навального Георгия Албурова, им удалось сопоставить нынешние данные с документами, которые были сохранены за последние несколько лет.

Так, по утверждениям авторов расследования, из Росреестра пропали данные о недвижимости сотрудника ФСБ Олега Таякина, которого соратники Навального называют предполагаемым отравителем политика, а также начальника Таякина Владимира Богданова. Других сотрудников спецслужб, которые считаются возможными участниками операции – Алексея Александрова, Станислава Макшакова, Дениса Васильева и Константина Кудрявцева – в реестре обозначили как «Российская Федерация». Соратники Навального считают, что тем самым подтверждается версия о существовании специальной группы ФСБ, отравившей оппозиционера.

Кроме того, из системы, как утверждается, удалили данные о недвижимости бывшего главы МВД Рашида Нургалиева, сына действующего министра внутренних дел Владимира Колокольцева, бывшего премьер-министра Виктора Зубкова, а также матери прокурора Москвы Дениса Попова. Согласно ранее действовавшим выпискам, они владели дорогой недвижимостью в центре Москвы или в Подмосковье.

В числе высокопоставленных чиновников, о которых говорится в расследовании, упоминается, в том числе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Соратники Навального утверждают, что из Росреестра пропали данные о домах и квартирах его сына и бывшей жены.

В начале года из Росреестра пропали данные семьи одного из предполагаемых отравителей Навального Константина Кудрявцева. Оппозиционер утверждал, что разговаривал с ним по телефону, представившись помощником главы Совбеза Николая Патрушева. В опубликованной видеозаписи предположительно Кудрявцев подтвердил версию об организации отравления Навального в августе прошлого года.