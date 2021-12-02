В России за прошедшие сутки выявили чуть меньше 33,5 тысяч заразившихся коронавирусом

Умер, по данным оперативного штаба, 1221 заболевший.

Российские власти в последние дни предупреждают о трудностях, которые могут возникнуть из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Его появление считают неизбежным. В Совете Федерации выезжающих за границу предупредили о трудностях при возвращении.

При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире «Эха Москвы» сказала, что спрос на туры в новогодние праздники по-прежнему есть.

Ломидзе добавила, что если человек твердо намерен поехать, то ему следует купить полис страхования от невыезда.

Сегодня в России из-за омикрона ввели двухнедельный карантин для тех, кто возвращается из ЮАР и соседних с ней стран.

