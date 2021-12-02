Новые правила отвода от прививки заработали в Москве

В остальных регионах они вступят в силу позже.

Получить официальный отвод от прививки, который позволит получить QR-код для посещения общественных мест, могут люди с московским полисом ОМС и прикреплённые к столичным поликлиникам. Окончательное решение о том, нужно ли выдавать человеку этот документ, должен принимать его лечащий врач, тот, который ведёт и наблюдает пациента. Специалист обязан осмотреть человека, оценить его состояние, изучить историю болезни и направить на дополнительные обследования при необходимости. Если ситуация не ясна, правила подразумевают обсуждение этого вопроса со специальной комиссией поликлиники.

Медицинский отвод от прививки можно получить в ряде случаев, а именно — при острых инфекционных заболеваниях, при обострении серьёзных хронических заболеваний и при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Подтверждением же выданного отвода будет справка, которая содержится на портале Государственных услуг. Предполагается, что, при желании, документ можно распечатать в МФЦ.

Москва вводит эти правила на два месяца раньше, чем все остальные субъекты федерации. Сколько именно горожан могут получить отводы, в мэрии не уточнили. Как писала газета «Коммерсантъ», такая статистика вообще не ведётся в большинстве регионов.

Издание также отмечает, что на текущий момент российские власти не разработали единых правил нахождения людей с медотводами от прививки в общественных местах. Так, в Пермском крае гражданам со справкой всё равно не даёт права посещать различные массовые мероприятия и заведения общепита, а в Москве, при наличии отвода, общественные места можно посещать только с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы отдельно уточняли, что в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. В ведомстве подчёркивали, что не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета.

Правила получения медотвода от прививки против коронавируса упростили в Москве. Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов сказал «Эху Москвы», что количество граждан, которые могут получить медотвод, зависит от того, насколько строго к этому подходят.

Власов добавил, что избегать общественных мест сейчас нужно всем, не только людям с медотводом, так как при больших скоплениях людей инфекция распространяется быстрее.

Молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко в эфире «Эха Москвы» подчеркнула, что на у западных регуляторов медицинских противопоказаний к вакцинам гораздо меньше, чем в России.

Якутенко добавила, что анафилактическая реакция возникает редко и индивидуально, именно поэтому врачи просят не уходить домой полчаса после прививки.