Владимир Путин потребовал жестко спрашивать с тех, кто ради прибыли пренебрегает жизнями шахтеров

Сегодня президент провел совещание по трагедии на шахте «Листвяжная».

Путин добавил, что необходимо проверить, как выполнялись поручения, принятые 11 лет назад после аварии на шахте «Распадская». Президент предположил, что властям потребуется принять дополнительные меры, в том числе экономического характера, чтобы предотвратить подобное.

Генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил о о многочисленных нарушениях в работе шахты «Листвяжная».

Краснов сообщил, что Генпрокуратура проведет масштабные проверки угольных шахт во всех угледобывающих регионах страны.

При этом власти Кузбасса заверили, что, хотя и выявили более 600 нарушений на шахтах в регионе, но ни одно из них не стало основанием, по которому можно было бы приостановить работу предприятий.

ЧП произошло неделю назад. В результате взрыва метано-воздушной смеси погибли 51 человек – 46 шахтеров и пять горноспасателей.

О том, как отреагировал на трагедию шахтерский город Белово сегодня пишет и «Новая газета» в репортаже под названием «Глубокое молчание».

В деле о взрыве на «Листвяжной» сейчас пять фигурантов. Среди них – руководители шахты и государственные инспекторы регионального Ростехнадзора. При этом местные жители, как пишет «Новая», задаются вопросом: почему на скамье подсудимых нет прямых бенефициаров допущенных нарушений в ходе добычи?