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18:06, 02 декабря 2021

Вашингтон готов стать посредником между Москвой и Киевом для предотвращения возможного конфликта

Сегодня в Стокгольме прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США. Выступая перед журналистами, госсекретарь Энтони Блинкен сказал о том, что существует дипломатическое решение проблемы.

По словам Блинкена, США и Евросоюз опасаются возможной российской агрессии против Украины.

Между тем, в преддверии встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил ответственность на Запад за то, что Европе грозит сценарий военного противостояния.
Лавров добавил, что НАТО отказывается рассматривать предложения Москвы по снижению напряженности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что участие США в переговорах с Украиной может поспособствовать решению ряда проблем. Об этом она сказала в интервью «Эху Москвы».

Переговоры должны вестись на высоком уровне, возможно с участием троих президентов, добавила Светлана Журова.

В Кремле надеются, что контакт Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшие дни. Предполагается, что президенты, прежде всего, обсудят ситуацию в Европе.

Политолог Николай Петров считает, что Соединенные Штаты готовы прикладывать значительные усилия, чтобы избежать эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Россия хочет, чтобы страны постсоветского пространства считались прежде всего с ней, и ее нынешние действия можно интерпретировать как урок Украине и другим государствам, считает Николай Петров.

Между тем, переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США состоялись на фоне сообщений о наряженной обстановке на российско-украинской границе.

Еще в апреле расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о максимальной за последние шесть лет концентрации российских вооруженных сил у границы с Украиной. Там размещались мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые войска. По данным организации, нынешнее сосредоточение военных сопоставимо с масштабами весны этого года, а с текущими темпами перемещения может и вовсе превысить их. На наращивание военного присутствия России обращали внимание и иностранные СМИ. Они публиковали спутниковые снимки и видео очевидцев с запечатленной на них техникой. Американская газета The New York Times писала, что разведка США предупреждала своих союзников в Европе о возможном вторжении России на украинскую территорию. Накануне президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что без переговоров риск военного конфликта остается, поскольку он не намерен оставлять войну на Донбассе и уверен в необходимости сделать главной философией и целью Киева возвращение Крыма.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания и действия украинского руководства агрессивными.

Песков подчеркнул, что Москва рассматривает слова Зеленского о Крыме как прямую угрозу России.

В Кремле ранее отвергали подозрения в подготовке военной операции и отмечали, что перемещение российских войск по своей территории не должно беспокоить другие государства, так как является внутренним делом.



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