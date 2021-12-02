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17:34, 02 декабря 2021

В Москве с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила получения медотвода от вакцинации против коронавируса

Столица, таким образом, стала первым регионом, который перейдет на оформление справок единого федерального стандарта. Изменения Департамент здравоохранения Москвы анонсировал еще в конце ноября.

Сканы подтверждающих документов нужно будет загружать на портал «Госуслуги», где и будет формироваться справка. Ранее в Департаменте выступили с разъяснениями, при каких диагнозах можно получить медотвод – к ним относятся острые инфекционные заболевания, обострения серьезных хронических заболеваний, любые жизнеугрожающие и неотложные состояния. 


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