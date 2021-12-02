Президент Франции Макрон назвал клоуном премьера Великобритании из-за миграционного кризиса между двумя странами

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал клоуном премьера Великобритании Бориса Джонсона из-за миграционного кризиса между двумя странами, — пишет французская газета Canard Enchaine. «Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну под руководством клоуна», — цитирует французского лидера газета. Эти слова, по ее данным, он произнес в ходе визита в Хорватию в конце ноября. Поездка началась спустя после несколько часов после крушения лодки с мигрантами в проливе Па-де-Кале, жертвами которого стали 27 человек.