Соцсеть Twitter заявила об удалении около 70 аккаунтов, якобы связанных с РФ и ведущих некие информационные кампании

Соцсеть Twitter отчиталась об удалении около 70 аккаунтов, якобы связанных с Россией и ведущих некие информационные кампании. В чем конкретно они заключаются, в заявлении администрации соцсетей не говорится. Указывается лишь, что с этих аккаунтов продвигались интересы Кремля в Центральноафриканской республике, Сирии и Ливии.

В общей сложности, согласно пресс-релизу, Twitter в последнее время зачистил уже почти три с половиной тысячи аккаунтов, через которые манипулировали общественным мнением. Помимо России, среди них были учетные записи, связанные со властями Китая, Мексики, Венесуэлы и других стран. В Кремле ситуацию пока никак не комментируют.

