Депутат Светлана Журова: Посредничество США может способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Посредничество США может способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

«Если разговор будет конструктивный и не будет «мы готовы урегулировать, только Крым должен вернуться обратно в Украину» — вы же понимаете, что, конечно, эти переговоры не приведут ни к чему. Но, если вопросы по Донбассу и другие моменты они готовы с нами обсуждать и с украинской стороной, то тогда, я думаю, они как медиаторы здесь могут вполне выступать. Тем более понятно, что так или иначе они и подогревают Украину для каких-то действий: если Украина увидит, что они хотят этот вопрос урегулировать, то будет по-другому. Но мы понимаем, что если там не будет обсуждаться вопрос Крыма, то Украина не пойдет ни на что, скорее всего», — сказала она.

С.Журова отметила, что в таком случае желательно ведение переговоров на высоком уровне, между президентами Украины, России и США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, предотвратить возможный конфликт между двумя странами можно лишь дипломатическим путем.