В Подмосковье предстанут перед судом бывшие сотрудники изолятора, из которого сбежал Александр Мавриди

В суд передано дело о превышении полномочий бывшими сотрудниками изолятора в Подмосковье, откуда сбежал подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маргулова.

Сотрудники изолятора временного содержания поместили в камеру сразу шестерых человек, которые проходили фигурантами одного и того же дела о краже. Позднее к ним перевели и Александра Мавриди. Его обвиняют в убийстве крупного бизнесмена Владимира Маргулова, владельца нескольких колбасных компаний, известного в прессе как колбасный король. Один из надсмотрщиков оставил окно в двери камеры, которое обычно используется для передачи еды, открытым. Ночью возле подсудимых никого не оказалось: дежурный сотрудник ИВС ушел в комнату отдыха. Как считает следствие, именно в это время сидевшие в камере сбежали. Всех так называемых истринских беглецов удалось задержать только осенью. Сообщалось, что сам Мавриди прятался в обычной московской многоэтажке.

Год назад бизнесмена Маргулова застрелили из арбалета в собственной бане в подмосковном городе Истра. До этого в отношении него начали процедуру банкротства. СМИ сообщали, что Маргулов остался должен кредиторам около 5 миллионов долларов.

Суд отправил двух сотрудников изолятора в СИЗО. На третьего фигуранта наложили запрет определенных действий. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.