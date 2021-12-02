В «Сбербанке» и МВД сообщили о тренде на захват квартир финансовыми мошенниками

По их данным, такие преступления происходят все чаще.

Новый путь обмана клиентов в «Сбербанке» заметили совсем недавно, в последний месяц, пишет интернет-издание РБК. Речь об этом зашла на международном форуме по борьбе с мошенничеством AntiFraud Russia. Представитель кредитного учреждения отметил, что сначала злоумышленники крали деньги с карт, затем стали брать кредит, а теперь воздействуют на гражданина, чтобы он вместе с займами закладывал или продавал недвижимость. В результате жертвы остаются не только с кредитами, но и без квартир.

В МВД подтвердили этот тренд: в ведомстве утверждают, что мошенники также стали выводить пострадавших из виртуального взаимодействия в реальное. Коммуникации идут, в том числе, с микрофинансовыми организациями и риелторскими компаниями. Правда, сколько уже подобных случаев зафиксировано, в ведомстве не уточнили.

Центробанк, между тем, сообщил, что за третий квартал этого года инициировал блокировку почти 25 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками. В регуляторе при этом отметили, что количество операций, совершенных без согласия клиентов, выросло более чем на треть – до 256 тысяч, а их сумма превысила 3 млрд рублей.