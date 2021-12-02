Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов дипломатическим путем предотвратить возможный конфликт России и Украины

Вашингтон готов дипломатическим путем предотвратить возможный конфликт России и Украины, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить эскалацию, обратить вспять недавнее наращивание войск, вернуть силы на нормальные мирные позиции. И выполнить Минские обязательства, особенно положения о прекращении огня и те, которые гарантируют беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ. Лучший путь для избежания кризиса – дипломатический, и США хотят содействовать этому».

По словам Блинкена, США и многие страны Евросоюза опасаются возможной российской агрессии против Украины.