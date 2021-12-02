Артем Шрайбман отметил, что аудитория его Telegram-канала увеличилась после признания в Белоруссии экстремистским

Политический аналитик Артем Шрайбман отметил, что аудитория его Telegram-канала только увеличилась после признания в Белоруссии экстремистским. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Белорусские власти сейчас признают экстремистскими абсолютно все относительно популярные источники информации, которые им не подконтрольны. Это способ снизить их аудиторию, чтобы люди боялись пересылать контент из этих каналов. Я понимал, что рано или поздно будет и моя очередь. Оспаривать тут, мне кажется бессмысленно: в стране отсутствует независимый суд, поэтому не думаю, что на это кто-то тратит время. Никаких изменений это в моей жизни не повлечет, я не живу в Белоруссии уже полгода, буду продолжать [вести канал]. Даже аудитория подросла на этих новостях на несколько тысяч человек, можно даже спасибо сказать суду из Витебска за рекламу», — сказал он.

А.Шрайбман подчеркнул, что абсолютно все неофициальные ключевые белорусские медиа имеют статус экстремистских.

Суд Железнодорожного района Витебска сегодня признал Telegram‑канал политического аналитика Артема Шрайбмана «Shraibman» экстремистским. Автор канала уехал из Белорусии летом 2021 года.