В Гонконге десятки тысяч человек застряли в метро из-за аварии, которая нарушила движение поездов на ключевой линии

Инцидент произошел в разгаре вечернего часа пик – на станции Козуэй бэй. У одного из вагонов состава, который подъезжал к платформе, на ходу отвалились и рухнули на пути двери. Для пассажиров по неработающему участку линии запустили бесплатные автобусы, компания-оператор метро начала расследование причин происшествия.