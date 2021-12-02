В Гонконге десятки тысяч человек застряли в метро из-за аварии, которая нарушила движение поездов на ключевой линии

Инцидент произошел в разгаре вечернего часа пик – на станции Козуэй бэй. У одного из вагонов состава, который подъезжал к платформе, на ходу отвалились и рухнули на пути двери. Для пассажиров по неработающему участку линии запустили бесплатные автобусы, компания-оператор метро начала расследование причин происшествия.
2021-12-02T16:37:36+03:00
2021-12-02T16:37:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 02 декабря 2021
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