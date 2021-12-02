В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении

Об этом пишет интернет-издание Gazeta.ru. Перед экзаменом, по данным газеты, мальчик лежал в больнице. Оттуда мать забрала его под расписку. По предварительным данным, у подростка из-за язвы открылось внутреннее кровотечение. Следственный комитет начал по факту произошедшего проверку.
2021-12-02T16:37:05+03:00
2021-12-02T16:37:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 02 декабря 2021
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