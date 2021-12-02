В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении

Об этом пишет интернет-издание Gazeta.ru. Перед экзаменом, по данным газеты, мальчик лежал в больнице. Оттуда мать забрала его под расписку. По предварительным данным, у подростка из-за язвы открылось внутреннее кровотечение. Следственный комитет начал по факту произошедшего проверку.