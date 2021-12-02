Сбербанк и МВД объявили, что россияне все чаще становятся жертвами финансовых мошенников, которые захватывают квартиры

Как именно работают новые схемы – не поясняется, однако, правоохранители отмечают, что злоумышленники действуют теми же методами, что и раньше телефонные мошенники, то есть человека убеждают оформить сделку с риелтором при личном общении.

Ранее ЦБ сообщал, что за третий квартал текущего года инициировал блокировку почти 25 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.