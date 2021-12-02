В Подмосковье предстанут перед судом бывшие сотрудники изолятора, из которого сбежал Александр Мавриди – обвиняемый в убийстве Владимира Маругова, также известного прессе, как «колбасный король». Вместе с Мавриди бежали еще четыре человека, уроженца Молдавии. Это произошло в начале августа. Вскоре их поймали. Сотрудников изолятора будут судить за превышение должностных полномочий.
2021-12-02T16:36:01+03:00
2021-12-02T16:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 02 декабря 2021
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