В Подмосковье предстанут перед судом бывшие сотрудники изолятора, из которого сбежал Александр Мавриди – обвиняемый в убийстве Владимира Маругова, также известного прессе, как «колбасный король». Вместе с Мавриди бежали еще четыре человека, уроженца Молдавии. Это произошло в начале августа. Вскоре их поймали. Сотрудников изолятора будут судить за превышение должностных полномочий.