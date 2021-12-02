Соратники оппозиционера Алексея Навального: Из Росреестра исчезли данные предполагаемых отравителей Навального

2021-12-02T16:34:44+03:00 2021-12-02T16:48:27+03:00 https://echo.msk.ru/news/2945330-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали на его канале на видеохостинге YouTube новое расследование, в котором говорится, что все данные о предполагаемых отравителях политика были удалены из баз Росреестра. Выводы об удаленных данных сделаны на основе сравнения выписок за разные даты. Удалены не только записи о сотрудниках ФСБ, которых соратники Навального подозревают в отравлении, но и их родственников. Среди них – Олег Таякин, Виктор Богданов, Алексей Александров, Станислав Макшаков и Денис Васильев. Все они ранее упоминались в предыдущих расследованиях Навального. Некоторые из них остались в Росреестре, но вместо имен там теперь значит «Российская Федерация».

