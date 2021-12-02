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16:04, 02 декабря 2021

Фанатов «Спартака» призвали уйти с матча в знак протеста против действий силовиков

Как пишет газета РБК, объединения «Фратрия» и Supporters Group считают, что так болельщики наглядно продемонстрируют каким будет футбол без тех, «с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка». Фанатские объединения призывают покинуть трибуны после 19-й минуты ближайшего матча между «Спартаком» и «Ахматом». Встреча пройдет в Москве в эту субботу.
Болельщики таким образом намерены отреагировать на массовые задержания, которые начались после игры между ЦСКА и «Зенитом» в прошлое воскресенье. Тогда фанаты «армейцев» устроили фаер-шоу. 


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