Компания «Согаз» купила долю в интернет-холдинге VK

Теперь покупатель сможет контролировать около 57% акций VK, дающих право голоса при принятии решений. При этом они будут получены не напрямую, а через держателя — фирму «МФ Технологии». Почти половину ее акции и получил «Согаз» в результате сделки с холдингом USM Алишера Усманова, который из капитала вышел. Решение продать активы объясняют бизнес-стратегией группы компаний, сфокусированной на других проектах, в том числе в цифровой и телекоммуникационной сфере. Глава совета директоров «Согаза» Алексей Миллер отметил, что такое вложение в компании рассматривают как стратегическое, так как у VK есть большой потенциал для развития. Приобретенный холдинг включает в себя социальные сети и иные сервисы. Стоимость покупки пакета акций не раскрывается. Газета «Ведомости» подсчитала, что такая сделка обошлась «Согазу» в как минимум 6 миллиардов рублей.

На Московской бирже ценные бумаги интернет-холдинга VK на фоне новостей о продаже его доли выросли на 7%.