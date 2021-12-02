Приезжающим из ЮАР и соседних стран придется пройти в России двухнедельный карантин

Россия ввела карантин для приезжающих из Южно-африканской республики и сопредельных с ней стран из-за нового штамма коронавируса.

Возвращающиеся должны будут провести две недели изолированно, чтобы можно было понять есть ли у них новый штамм КОВИД-19 омикрон. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио Комсомольская правда. По ее словам речь идет о нескольких сотнях россиян, поскольку большого туристического потока между странами нет из-за того, что авиасообщение еще не успели открыть. Прибывающие из ЮАР и шести государств, граничащих с республикой должны будут представить данные ПЦР-теста, действие которого сокращено. Вместо трех суток, придется сдавать его за 48 часов. Для россиян, которые привились от КОВИД-19 или переболели, эта процедура не обязательна. В России омикрон пока не выявлен, но по оценке экспертов Роспотребнадзора, которых цитирует Lenta.ru это всего лишь дело времени.

Новый штамм омикрон обнаружен уже в 26 странах, в том числе в Греции.