В России разработали защищенный смартфон для военных и спецслужб

До конца года группа «Аквариус» и «Лаборатория Касперского» планируют выпустить опытную партию из трех тысяч устройств. На разработку потрачено более одного миллиарда рублей, — пишет газета «Коммерсантъ». Смартфон работает на операционной системе «КасперскийОС». Ранее смартфон для военных в продажу выпускали структуры «Ростеха».