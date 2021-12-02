В России разработали защищенный смартфон для военных и спецслужб

До конца года группа «Аквариус» и «Лаборатория Касперского» планируют выпустить опытную партию из трех тысяч устройств. На разработку потрачено более одного миллиарда рублей, — пишет газета «Коммерсантъ». Смартфон работает на операционной системе «КасперскийОС». Ранее смартфон для военных в продажу выпускали структуры «Ростеха».
2021-12-02T15:32:14+03:00
2021-12-02T15:32:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2945298-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 02 декабря 2021
Загрузка комментариев...