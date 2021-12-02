Американский актер Алек Болдуин, застреливший оператора на съемках фильма, заявил о своей невиновности

В интервью телеканалу ABC он сказал, что не приводил боевое оружие в действие и не знает, как в нем оказался патрон.

Болдуин назвал произошедшее худшим, что случалось в его жизни.

ЧП произошло на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в конце октября. Пистолет, который использовался в качестве реквизита и должен был быть заряжен холостыми патронами, выстрелил в руках Болдуина. В итоге, пуля ранила режиссера и убила оператора.

Накануне в офисе шерифа сказали, что следователи, вероятно, знают, откуда на съемках взялась боевая пуля.

