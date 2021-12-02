Для прибывающих в Россию из ЮАР и соседних стран ввели двухнедельный карантин

Это связано с выявлением в регионе нового омикрон-штамма коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речь идет лишь о нескольких сотнях граждан, поскольку организованных туристов из-за закрытого авиасообщения нет. Об этом она сказала в интервью «Комсомольской правде». На территории России новой разновидности коронавируса пока нет.
2021-12-02T15:30:49+03:00
2021-12-02T15:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 02 декабря 2021
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