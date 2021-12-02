Для прибывающих в Россию из ЮАР и соседних стран ввели двухнедельный карантин

Это связано с выявлением в регионе нового омикрон-штамма коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речь идет лишь о нескольких сотнях граждан, поскольку организованных туристов из-за закрытого авиасообщения нет. Об этом она сказала в интервью «Комсомольской правде». На территории России новой разновидности коронавируса пока нет.