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15:11, 02 декабря 2021

МОК проведет личную встречу с теннисисткой Шуай Пэн, втянутой в секс-скандал с высокопоставленным чиновником КНР

МОК предложил теннисистке всестороннюю помощь и поддержку. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, которое цитирует «Интерфакс». Президент МОК лично Томас Бах три часа беседовал с теннисисткой и она подтвердила, что находится в безопасности и проводит время с семьей.

Шуай Пэн исчезла в начале ноября после того, как разместила пост в одной из китайских соцсетей. В нем она рассказала о связи с бывшим вице-премьером Госсовета, а КНР Гаоли Джаном.

Вскоре после этого пост исчез, равно как и страничка спортсменки. Через некоторое время теннисистка появилась на публике, но руководство всемирной женской теннисной ассоциации это не успокоило.

Было принято решение о приостановке проведения на территории Китая всех турниров под эгидой организации. Под угрозой оказались даже Олимпийские Игры в Пекине в начале следующего года, но эту опасность может снять личная встреча Шуай Пэн с представителями МОК.

Пэн Шуай выиграла более двух десятков турниров WTA парном разряде, в том числе два из серии Большого Шлема и занимала первую строчку в паном рейтинге.


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