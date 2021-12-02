Холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова продал акции VK группе «Согаз»

Глава совета директоров «Согаза» Алексей Миллер сказал, что рассматривает покупку как стратегическую инвестицию.

В компании видят большой потенциал развития VK. Ценные бумаги VK (бывшая Mail.ru Group) на новостях по продаже доли «Согазу» растут.