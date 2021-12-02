Песков: Размещение ракетных комплексов «Бастион» на Курилах согласовано с Путиным

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с верховным главнокомандующим», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразными». «Это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться», — добавил он.

Что касается Японии, Песков отметил, что «Япония — это партнер России». «Мы дорожим нашими двусторонними отношениями. У нас есть проблема в этих отношениях, и мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами с тем, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы», — заключил он.