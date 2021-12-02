Asahi: Китай совместно с Россией проводят вокруг Японии военно-морские учения и угрожают ей сверхзвуковым оружием

С обзором публикации — Ринат Валиулин.

Китайские и российские военные корабли и самолеты регулярно совершают боевое патрулирование в окружающем Японию морском и воздушном пространстве, сообщает японское издание (перевод сайта «Инопресса»). Первый поход смешанной китайско-российской эскадры был осуществлен в октябре с участием, в общей сложности, десяти эсминцев и фрегатов обеих стран.

Впервые, отмечает газета, в маневрах участвовал китайский ракетный эсминец Наньчан, один из крупнейших боевых кораблей в Азии. Цель совместных учений — увидеть реакцию Японии и Южной Кореи на их действия. Япония и США совместно превосходят Пекин и Москву в военно-морской мощи.

Однако их «потрясает» разрабатываемое и производимое ими новейшее гиперзвуковое оружие — планирующие на небольших высотах и неправильных траекториях, сложные для перехвата ракеты со скоростью в пять раз превышающей скорость звука.

По мнению японских экспертов, гиперзвуковое оружие, которым Китай и Россия грозят Токио, может вытеснить межконтинентальные баллистические ракеты и стать «искрой» новой гонки вооружений, пишет Asahi.

Автор публикации считает, что Япония может стать посредником в отношениях между США, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой.